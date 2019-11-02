Минское «Динамо» не пропускало 4 шайбы в первом периоде с 2016 года

Источник материала: Tribuna.com

Минское в гостях против «Салавата Юлаева» проигрывает 0:4. Отметим, что «зубры» не пропускали в первом периоде 4 шайбы три года. 10 октября 2016 года «Динамо» крупно уступило (6:2).

Команда Вудкрофта до матча против «Салавата» потерпела 10 поражений подряд. Самая продолжительная серия неудач «Динамо» состоялась в прошлом сезоне, тогда «зубры» проиграли 11 игр подряд.