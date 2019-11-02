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Минское «Динамо» не пропускало 4 шайбы в первом периоде с 2016 года
03.11.2019 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Команда Вудкрофта до матча против «Салавата» потерпела 10 поражений подряд. Самая продолжительная серия неудач «Динамо» состоялась в прошлом сезоне, тогда «зубры» проиграли 11 игр подряд.
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Минское «Динамо» в гостях против «Салавата Юлаева» проигрывает 0:4.
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