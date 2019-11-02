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«Салават» – «Динамо» Минск. Энрот пропустил 6 шайб к 28-й минуте и был заменен

03.11.2019 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот не доиграл до конца матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:7, третий период).

К 28-й минуте матча шведский вратарь пропустил шесть шайб и был заменен на Никиту Толопило. 

«Салават» выносит «Динамо». Трансляция на Tribuna.com

 
 
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Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот не доиграл до конца матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:7, третий период).
 
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