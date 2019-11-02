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«Салават» – «Динамо» Минск. Энрот пропустил 6 шайб к 28-й минуте и был заменен
03.11.2019 16:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот не доиграл до конца матч регулярного чемпионата
К 28-й минуте матча шведский вратарь пропустил шесть шайб и был заменен на Никиту Толопило.
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Голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот не доиграл до конца матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:7, третий период).
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