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Сергей Омельянчук: «По игре особо сказать нечего. Безобразие, проиграли по всем статьям»
03.11.2019 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал гостевое разгромное поражение от жодинского «Торпедо» (0:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.
– Проиграли по всем статьям. Поздравляю соперника. У футболиста должен быть характер. Когда его нет, не хватит никаких тактических наработок. Они не помогут, и сложно тогда что-то наигрывать. Футболист – это, прежде всего, мотивация и характер. Пусть футболист играет не для тренеров, болельщиков и клуба, но у него на майке есть фамилия, за которую он должен стоять. И выкладываться в каждом матче. Ведь за ним родители, семьи. После таких игр смотреть в глаза лично мне стыдно. Поэтому по игре особо сказать нечего. Безобразие.
– Шитов был одним из тех, к кому не предъявишь сегодня претензий. Что с ним произошло в первом тайме? Потребовалась вынужденная замена…
– Травма задней поверхности бедра. Он сам попросил замену. Будем смотреть, ждать диагноза от медицинской службы, – сказал Омельянчук.
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Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал гостевое разгромное поражение от жодинского «Торпедо» (0:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.
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