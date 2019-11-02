ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Омельянчук: «По игре особо сказать нечего. Безобразие, проиграли по всем статьям»

03.11.2019 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал гостевое разгромное поражение от жодинского «Торпедо» (0:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

– Проиграли по всем статьям. Поздравляю соперника. У футболиста должен быть характер. Когда его нет, не хватит никаких тактических наработок. Они не помогут, и сложно тогда что-то наигрывать. Футболист – это, прежде всего, мотивация и характер. Пусть футболист играет не для тренеров, болельщиков и клуба, но у него на майке есть фамилия, за которую он должен стоять. И выкладываться в каждом матче. Ведь за ним родители, семьи. После таких игр смотреть в глаза лично мне стыдно. Поэтому по игре особо сказать нечего. Безобразие.

– Шитов был одним из тех, к кому не предъявишь сегодня претензий. Что с ним произошло в первом тайме? Потребовалась вынужденная замена…

– Травма задней поверхности бедра. Он сам попросил замену. Будем смотреть, ждать диагноза от медицинской службы, – сказал Омельянчук.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал гостевое разгромное поражение от жодинского «Торпедо» (0:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шпилевский об упущенном чемпионстве в Казахстане: «У меня такой характер, не сдамся, и посмотрим, на кого можно положиться в следующем сезоне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для паспорта женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика