Сергей Омельянчук: «По игре особо сказать нечего. Безобразие, проиграли по всем статьям»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал гостевое разгромное поражение от жодинского «Торпедо» (0:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

– Проиграли по всем статьям. Поздравляю соперника. У футболиста должен быть характер. Когда его нет, не хватит никаких тактических наработок. Они не помогут, и сложно тогда что-то наигрывать. Футболист – это, прежде всего, мотивация и характер. Пусть футболист играет не для тренеров, болельщиков и клуба, но у него на майке есть фамилия, за которую он должен стоять. И выкладываться в каждом матче. Ведь за ним родители, семьи. После таких игр смотреть в глаза лично мне стыдно. Поэтому по игре особо сказать нечего. Безобразие.

– Шитов был одним из тех, к кому не предъявишь сегодня претензий. Что с ним произошло в первом тайме? Потребовалась вынужденная замена…

– Травма задней поверхности бедра. Он сам попросил замену. Будем смотреть, ждать диагноза от медицинской службы, – сказал Омельянчук.