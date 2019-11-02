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«Салават» – «Динамо» 9:1. Минчане потерпели самое крупное поражение в КХЛ

03.11.2019 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).

Вратарь Йонас Энрот был заменен на Никиту Толопило после шести пропущенных шайб.

Таким образом, «зубры» потерпели самое крупное поражение в КХЛ.

Ранее этот антирекорд принадлежал матчу с «Авангардом» (1:8) в январе 2016 года.

Предыдущее крупные проигрыши были в сезоне-2013/2014 при Любомире Поковиче. Тогда минчане уступили «Югре» (0:6) и «Атланту» (1:7).

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).
 
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Минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд и повторило свою самую длинную серию поражений в КХЛ
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