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«Салават» – «Динамо» 9:1. Минчане потерпели самое крупное поражение в КХЛ
03.11.2019 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).
Вратарь Йонас Энрот был заменен на Никиту Толопило после шести пропущенных шайб.
Таким образом, «зубры» потерпели самое крупное поражение в КХЛ.
Ранее этот антирекорд принадлежал матчу с «Авангардом» (1:8) в январе 2016 года.
Предыдущее крупные проигрыши были в сезоне-2013/2014 при Любомире Поковиче. Тогда минчане уступили «Югре» (0:6) и «Атланту» (1:7).
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).
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