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Минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд и повторило свою самую длинную серию поражений в КХЛ
03.11.2019 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).
Это поражение стало 11-м подряд для команды Крэйга Вудкрофта.
Таким образом, «Динамо» повторило свой прошлогодний рекорд по поражениям, уступив в 11 встречах кряду.
Далее минчан ожидает трехматчевая домашняя серия: «Торпедо» (12 ноября), «Витязья» (13 ноября) и «Аванград» (16 ноября).
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).
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