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Минское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд и повторило свою самую длинную серию поражений в КХЛ

03.11.2019 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).

Это поражение стало 11-м подряд для команды Крэйга Вудкрофта.

Таким образом, «Динамо» повторило свой прошлогодний рекорд по поражениям, уступив в 11 встречах кряду.

Далее минчан ожидает трехматчевая домашняя серия: «Торпедо» (12 ноября), «Витязья» (13 ноября) и «Аванград» (16 ноября).

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» (1:9).
 
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