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«Динамо» Брест – «Шахтер». Лаптев, Хобленко и Хващинский выйдут в первых минут, Гордейчук включен в заявку
03.11.2019 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы брестского «Динамо» и «Шахтера» на матч 27 тура.
Динамо Брест: Гутор, Веретило, Павловец, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Нехайчик (к), Милевский, Хобленко, Лаптев.
Запасные: Павлюченко, Дуарте, Быков, Васильев, Юзепчук, Кривец, Гордейчук.
Шахтер: Чесновский, Матвейчик, Сачивко, Рыбак, Бурко, Баланович, Селява, Сзоке, Ковалев, Хващинский, Бодул.
Запасные: Фильцов, Ламбулич, Хадаркевич, Вишняков, Лулаку, Януш, Шиндагоридзе.
Матч начнется в 18.00.
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«Динамо» Брест – «Шахтер». Лаптев, Хобленко и Хващинский выйдут в первых минут, Гордейчук включен в заявку
Стали известны составы брестского «Динамо» и «Шахтера» на матч 27 тура.
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