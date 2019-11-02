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«Динамо» Брест – «Шахтер». Лаптев, Хобленко и Хващинский выйдут в первых минут, Гордейчук включен в заявку

03.11.2019 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы брестского «Динамо» и «Шахтера» на матч 27 тура.

Динамо Брест: Гутор, Веретило, Павловец, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Нехайчик (к), Милевский, Хобленко, Лаптев.

Запасные: Павлюченко, Дуарте, Быков, Васильев, Юзепчук, Кривец, Гордейчук.

Шахтер: Чесновский, Матвейчик, Сачивко, Рыбак, Бурко, Баланович, Селява, Сзоке, Ковалев, Хващинский, Бодул.

Запасные: Фильцов, Ламбулич, Хадаркевич, Вишняков, Лулаку, Януш, Шиндагоридзе.

Матч начнется в 18.00.

Все голы и крутые моменты у нас в телеграме.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию.

 
Теги: Брест
 
 
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