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Вудкрофт про 1:9 с «Салаватом»: «Неопытность и недостаток лидеров у минского «Динамо» вылились в такой результат»

03.11.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9). 

– В первую очередь хочу поздравить Николая и его команду с победой. Нам было известно, что «Салават» очень опытная и быстрая команда с хорошим подбором игроков. Знали, что нам надо быть сверхдисциплинированными и играть строго по нашей структуре, чтобы у нас был шанс на борьбу в матче. Но игроки предпочли не делать этого. В результате наша молодость, неопытность, недостаток лидерства от опытных игроков сыграли свою роль. Самым большим разочарованием сегодня для меня стало наше нежелание заплатить своим трудом цену за победу. Это просто непозволительно с какой стороны на это ни посмотреть. Нам надо разобраться, что стало причиной такого результата, и двигаться вперед. Мы невероятно разочарованы.

– Было ощущение, что сегодня «Динамо» не хватало движения… в чем причина?

– Мы старались угнаться за игрой. «Салават» – быстрая команда, которая быстро распоряжается шайбой. Мы не контролировали шайбу так, как нам стоило бы это делать. Мы проигрывали всю борьбу. Потом просто остановились и начали наблюдать за игрой. Мы просто остановились. Это и стало причиной того, как много хозяева сегодня владели шайбой. Если ты не двигаешься на льду, не закрываешь свободное пространство и не борешься за шайбу, ты не можешь умно распоряжаться шайбой. Это именно то, что произошло сегодня. Примерно неделю назад мы сыграли намного лучше. Это была намного более конкурентная игра. Мы знали, как нам надо было сыграть сегодня. К сожалению, сегодня игроки были не готовы заплатить необходимую цену за победу. Конечно, тяжело играть против игроков с опытом игры в НХЛ, тяжело играть против быстрых команд. Ты должен следить за всеми деталями игры, но мы не следили ни за какими сегодня, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9).
 
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