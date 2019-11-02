Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

В матче 27 тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером» (1:1) судья Виктор Шимусик на 80-й минуте встречи не заметил игру рукой в своей штрафной игрока горняков Игоря Бурко после удара Михаила Гордейчука по воротам.

В матче завязалась потасовка и игроки апеллировали к боковому арбитру Владимиру Русакову, который был обязан увидеть момент. Хавбек брестчан взял телефон у фотографа, чтобы показать спорный момент судье.

Но в итоге был назначен угловой.