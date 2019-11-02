«Динамо» – «Шахтер». После матча болельщики бросали в судей бутылки и скандировали нецензурные кричалки

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» судья матча Виктор Шимусик не заметил игру рукой в своей штрафной игрока горняков Игоря Бурко.

Боковой судья также не заметил момента. В итоге пенальти в ворота «Шахтера» не был назначен.

После этого момента болельщики на «Брестском» скандировали нецензурные кричалки в адрес судей: «Судья #######!».

Как сообщает телеграм «БФ» , после игры болельщики также забросали судейскую бригаду бутылками.