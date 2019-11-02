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«Динамо» – «Шахтер». После матча болельщики бросали в судей бутылки и скандировали нецензурные кричалки
03.11.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» судья матча Виктор Шимусик не заметил игру рукой в своей штрафной игрока горняков Игоря Бурко.
Боковой судья также не заметил момента. В итоге пенальти в ворота «Шахтера» не был назначен.
После этого момента болельщики на «Брестском» скандировали нецензурные кричалки в адрес судей: «Судья #######!».
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