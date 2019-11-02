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Марцел Личка: «Я так понимаю, что судья за линией должен помогать судье. И когда он видит эту ситуацию с двух метров, все должен видеть замечательно»

03.11.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 27 тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал спорные судейские моменты.

– Сегодня вы очень эмоционально реагировали на судейские решения. Сложно было себя сдержать?

– Судью тоже люди. Они могут ошибаться, как и игроки на поле. Тренер может с заменами, например, ошибаться. Судья ошибался сегодня чуть-чуть много. Но надо сказать, что Денис Лаптев во втором тайме имел стопроцентный момент для гола. Если бы он забил, то не было бы никаких вопросов. Я хочу, чтобы мы все смотрели на себя.

– Как вы прокомментируете момент с не назначенным пенальти во втором тайме?

– Я стою за 60 метров от момента. Я так понимаю, что судья за линией должен помогать судье. И когда он видит эту ситуацию с двух метров, все должен видеть замечательно. Возьмет он ответственность за себя на этот момент. Как я ответственен за игроков на поле, так и он за моменты на поле. Почему он получает деньги (тренер в этот момент потирает пальцы). Ты можешь ошибаться как игрок или я – это нормально. Я ничего не буду говорить про судей, они все люди. Но другой случай, когда ты сделал так (показывает, что судья в этом моменте повернул голову от момента). Это ответственность, – сказал Личка.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 27 тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал спорные...
 
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