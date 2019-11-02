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В понедельник тренерский штаб Ташуева заканчивает свою работу в «Шахтере»
03.11.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в понедельник тренерский штаб Сергея Ташуева заканчивает свою работу в «Шахтере».
Ранее сообщалось о том, что 4 ноября к работе с солигорским клубом начнет украинский специалист Юрий Вернидуб. Сам тренер пока не опровергал, но и не подтверждал эту информацию.
Ташуев возглавлял «Шахтер» с 2018 года.
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Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в понедельник тренерский штаб Сергея Ташуева заканчивает свою работу в «Шахтере».
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