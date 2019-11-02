Артем Милевский: «Подхожу к судье, он разводит руками, что-то показывает. Ну что, это нормально?»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1) высказал неудовлетворение качеством судейства.

«Ну ладно там первый [оттмененный] гол, может, рука была... Но второй... Подхожу к судье, он разводит руками, что-то показывает. Ну что, это нормально? Мы в раздевалке смотрели гол. Хващинский забил такой же, как Павловец. Представляю, если бы мы играли в Солигорске, как бы там все было... Всем спасибо за поддержку!» – сказал Милевский.

Матч обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика.