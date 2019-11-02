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Артем Милевский: «Подхожу к судье, он разводит руками, что-то показывает. Ну что, это нормально?»
03.11.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1) высказал неудовлетворение качеством судейства.
«Ну ладно там первый [оттмененный] гол, может, рука была... Но второй... Подхожу к судье, он разводит руками, что-то показывает. Ну что, это нормально? Мы в раздевалке смотрели гол. Хващинский забил такой же, как Павловец. Представляю, если бы мы играли в Солигорске, как бы там все было... Всем спасибо за поддержку!» – сказал Милевский.
Матч обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика.
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1) высказал неудовлетворение качеством судейства.
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