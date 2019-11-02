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Сергей Ташуев: «Выручил вратарь. Не забили. Боевая ничья. Вот и все»

03.11.2019 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (1:1) в матче 27 тура.

– Матч со своей интригой, тактическими моментами. Жаль, что не выиграли. Во втором тайме было достаточно большое преимущество. Имели два стопроцентных. Выручил вратарь. Не забили. Боевая ничья. Вот и все.

– Говорят, что это ваш последний матч? Как вы это прокомментируете?

– Игру комментирую только.

– Клуб разместил вакансию на поиск главного тренера. Что вы на это скажете?

– Только по игре.

– Довольны, что увозите ничью?

– Судя по игре – недоволен. Нет.

– Чем вы объясняете обилие желтых в первом тайме?

– Напряженностью, игрой. Была жесткая, плотная игра за инициативу. Нервозность. Проблемы с составом. Какой оптимальный был, тот и вышел. Непривычные роли, на которых играли футболисты, приводил к ошибкам. Во-втором тайме легче уже стало. Начали более правильно.

– По свежим впечатлениям кто сильнее смотрелся против «Шахтера»? БАТЭ или Брест?

– Я думаю, что три команды равноценные. По подбору в игре мы немного сегодня слабее были. Повторюсь, с комплектацией состава были проблемы. А так если брать, то оба матча были напряженные.

– Как вы прокомментируете момент с не назначенным пенальти во втором тайме?

– Я не судья. Я не назначал пенальти. Расслабься немножко. (Тренер сказал корреспонденту Tribuna, из-за того, что только он задает вопросы)

– Первый в чемпионате выход в старте Хващинского. Почему решили на нем остановиться?

– Выше говорил уже, что травмы. Не хватка футболистов и так далее, – сказал Ташуев.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (1:1) в матче 27 тура.
 
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