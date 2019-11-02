Сергей Кисляк: «Пускай боковой судья купит очки»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк после матча чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1) подверг критике судейство.

– Какое настроение? Не очень. Было много борьбы. «Шахтер» не хотел уступать, и мы тоже. По моментам – определенно – мы должны были выиграть. Пенальти – понятно, но когда чистый гол забиваем и его не засчитывают... Пускай боковой судья купит [очки].

– Офсайда там не было ? (видео)

– Не было. Если судьи боятся принимать решения, брать на себя ответственность... Стоит в трех метрах, мяч попадает игроку в руку, а он говорит: не было руки! Нормально скажи, может, была, но не умышленная? А он – не было руки! Пять судей назначаются... – сказал Кисляк.