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Сергей Кисляк: «Пускай боковой судья купит очки»

03.11.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк после матча чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1) подверг критике судейство.

– Какое настроение? Не очень. Было много борьбы. «Шахтер» не хотел уступать, и мы тоже. По моментам – определенно – мы должны были выиграть. Пенальти – понятно, но когда чистый гол забиваем и его не засчитывают... Пускай боковой судья купит [очки].

Офсайда там не было? (видео)

– Не было. Если судьи боятся принимать решения, брать на себя ответственность... Стоит в трех метрах, мяч попадает игроку в руку, а он говорит: не было руки! Нормально скажи, может, была, но не умышленная? А он – не было руки! Пять судей назначаются... – сказал Кисляк.

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк после матча чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1) подверг критике судейство.
 
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