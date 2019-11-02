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Лига чемпионов. БГК проиграл «Вардару»

03.11.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига чемпионов

Вардар - БГК им. Мешкова 36:31 (19:17)

3 ноября, СЦ «Јане Сандански», 19:00

Прямая трансляция: 1-й тайм на «Беларусь-5-Интернет», 2-й тайм на «Беларусь 5».

Турнирное положение: Киль – 9 очков (5 матчей), Вардар – 9 (6), Виве – 7 (6) Монпелье – 7 (6), Веспрем – 6 (6), Порту – 6 (6), БГК – 2 (6), Мотор – 1 (5).

 
 
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Лига чемпионов Вардар - БГК им.
 
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