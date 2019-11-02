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Гомеш получил тяжелую травму в стыке с Соном и Орье. Корейца удалили

03.11.2019 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в 11-м туре Премьер-лиги.

Полузащитник «ирисок» Андре Гомеша получил травму в результате стыка с игроками «шпор» – нападающим Сон Хын Мином и защитником Сержем Орье.

По итогам эпизода корейский форвард получил красную карточку на 79-й минуте матча.

Стоит отметить, что изначально арбитр Мартин Аткинсон показал Сону желтую карточку, но потом поменял решение и удалил футболиста.

Как сообщается, Гомеш получил травму ноги, которая выглядит очень серьезной.

Португальцу долгое время оказывали помощь медики, футболист покинул поле на носилках. Вследствие этого к тайму было добавлено 12 минут. В итоге «Эвертон», проигрывавший со счетом 0:1, сравнял на 97-й минуте и ушел от поражения.

Гомеш получил тяжелую травму в стыке с Соном и Орье. Корейца удалили

Фото: скриншот из трансляции Okko


Фото: скриншот из трансляции Okko

 
 
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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в 11-м туре Премьер-лиги.
 
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