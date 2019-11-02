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Алексей Бага: «Что случилось с БАТЭ в конце сезона? Не могу пока сказать. Не набираем очки. Что случилось, сейчас сказать сложно»
03.11.2019 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал домашнее поражение от «Ислочи» (2:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.
– Комментировать нечего. Поздравляем соперника с победой. У них определенная задача – набрать 50 очков. Поздравляем. Наверное, все.
– БАТЭ почти упустил титул чемпиона. Что случилось с командой в конце сезона?
– Не знаю. Не могу пока сказать. Не набираем очки. Что случилось, сейчас сказать сложно.
– Вы в качестве главного тренера не обыгрывали «Ислочь». Как считаете, откуда такая тенденция?
– Да я с ними пару раз играл. Никакой тенденции здесь нет. Как есть, так есть.
– Виллюмссон не попадает в заявку. Почему?
– У него температура. Он заболел.
– Довольны игрой Скавыша и Дубаича?
– Счет 2:4. О каком довольстве можно говорить? Даже учитывая тот факт, что один забил, а второй отдал голевую передачу. БАТЭ проиграл. Не может быть такого, что один хороший, а второй плохой. Никакого довольства быть не может, – сказал Бага.
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Алексей Бага: «Что случилось с БАТЭ в конце сезона? Не могу пока сказать. Не набираем очки. Что случилось, сейчас сказать сложно»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал домашнее поражение от «Ислочи» (2:4) в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.
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