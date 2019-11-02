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Руководство БГК настояло на отстранении комментатора Апейкина от работы на матчах клуба

03.11.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Апейкин, который должен был комментировать матч гандбольной Лиги чемпионов «Вардар» – БГК, рассказал о том, что на телевидение позвонили из брестского клуба и попросили отстранить комментатора.

«В преддверии матча «Вардар» – БГК друзья телевизионщики поделились новостью, что начальник по маркетингу брестского клуба Лидия Семенова позвонила руководству БТ и потребовала отстранить меня от комментирования матчей с участием БГК, мол якобы в своей работе я наношу вред имиджу клуба. По этому поводу лично я никак не тревожусь, это хобби для души, а не для пропитания. Страдает только зритель.

Но у меня вопрос: раз уж Семенова так сильно печется об имидже клуба, то почему она не позвонит руководству БГК и не потребует отстранить от должности спортивного директора и главного тренера, работа которых действительно наносит непоправимый удар по репутации команды в этом сезоне?

Игрокам БГК им. А.П. Мешкова сегодня желаю исключительно победы! Пишу эти пожелания здесь, потому что сказать в эфире уже не получится», – написал Апейкин в своем Facebook.

 
Теги: Новости
 
 
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Александр Апейкин, который должен был комментировать матч гандбольной Лиги чемпионов «Вардар» – БГК, рассказал о том, что на телевидение позвонили из брестского...
 
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