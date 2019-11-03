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Рейтинг ATP. Надаль – первая ракетка мира, Герасимов – 100-й, Ивашко – 143-й, Игнатик – 308-й

04.11.2019 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира.

Emirates ATP Rankings

Положение на 4 ноября 2019

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9585
2 (1) Новак Джокович (Сербия) 8945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6190
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5705
5 (5) Доминик Тим (Австрия) 5025
6 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4000
7 (6) Александр Зверев (Германия) 2945
8 (9) Маттео Берреттини (Италия) 2670
9 (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2540
10 (13) Гаэль Монфис (Франция) 2530
15 (28) Денис Шаповалов (Канада) 2050
17 (8) Карен Хачанов (Россия) 1840
20 (27) Григор Димитров (Болгария) 1747
23 (22) Андрей Рублев (Россия) 1584
29 (35) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 1410
39 (24) Марин Чилич (Хорватия) 1165
100 (104) Егор Герасимов (Беларусь) 561
143 (145) Илья Ивашко (Беларусь) 373
308 (309) Владимир Игнатик (Беларусь) 133

 

 
 
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По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира.
 
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