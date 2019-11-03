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Рейтинг ATP. Надаль – первая ракетка мира, Герасимов – 100-й, Ивашко – 143-й, Игнатик – 308-й
04.11.2019 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира.
Emirates ATP Rankings
Положение на 4 ноября 2019
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По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича и восьмой раз в карьере стал первой ракеткой мира.
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