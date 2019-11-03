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Михаил Захаров: «Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты»
04.11.2019 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об увольнении из
О белорусском хоккее
Чем дольше нахожусь на посту главного тренера, тем больше проблем видно. Катастрофически не хватает игроков. Проблемные вратарская и защитная линии. Нападение тоже немножко забуксовало.Хотелось бы, чтобы нападающие из КХЛ показывали более продуктивный результат.
О назначении главным тренером сборной
Все получилось резко и быстро. Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Прибежала семья, после сказали, что надо сдать телефоны, компьютеры и остальные вещи. Грубо говоря, произошло это в пять часов, в конце рабочего дня. Был немного удивлен, что все так быстро произошло. Хотя с
Получилось так. Руководство решило, что мне стоит сконцентрироваться только на сборной. Что ж, решение принято, не хочется обсуждать больше. В сборной действительно много проблем.
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Михаил Захаров: «Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об увольнении из «Юности».
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