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Рейтинг WTA. Барти завершила год №1, Соболенко – 11-я, Азаренко – 50-я, Саснович – 67-я
04.11.2019 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионка итогового турнира WTA Эшли Барти завершила сезон-2019 первой ракеткой мира, а финалистка Элина Свитолина поднялась на две строчки и стала шестой.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 4 ноября 2019
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Чемпионка итогового турнира WTA Эшли Барти завершила сезон-2019 первой ракеткой мира, а финалистка Элина Свитолина поднялась на две строчки и стала шестой.
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