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Рейтинг WTA. Барти завершила год №1, Соболенко – 11-я, Азаренко – 50-я, Саснович – 67-я

04.11.2019 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка итогового турнира WTA Эшли Барти завершила сезон-2019 первой ракеткой мира, а финалистка Элина Свитолина поднялась на две строчки и стала шестой.

 

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 4 ноября 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 7851
2 (2) Каролина Плишкова (Чехия) 5940
3 (3) Наоми Осака (Япония) 5496
4 (5) Симона Халеп (Румыния) 5462
5 (4) Бьянка Андрееску (Канада) 5192
6 (8) Элина Свитолина (Украина) 5075
7 (6) Петра Квитова (Чехия) 4776
8 (7) Белинда Бенчич (Швейцария) 4745
9 (10) Кики Бертенс (Нидерланды) 4245
10 (9) Серена Уильямс (США) 3935
11 (14) Арина Соболенко (Беларусь) 3120
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1560
35 (35) Екатерина Александрова (Россия) 1425
50 (50) Виктория Азаренко (Беларусь) 1115
54 (55) Светлана Кузнецова (Россия) 1052
67 (68) Александра Саснович (Беларусь) 858
136 (134) Мария Шарапова (Россия) 466

 

 
 
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Чемпионка итогового турнира WTA Эшли Барти завершила сезон-2019 первой ракеткой мира, а финалистка Элина Свитолина поднялась на две строчки и стала шестой.
 
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