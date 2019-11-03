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Сергей Кисляк: «Дай этому боковому, #####, медаль золотую»

04.11.2019 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк после матча с «Шахтером» (1:1) эмоционально высказался в адрес судей.

«Что тебе, #####, сказать? Дай этому боковому, #####, медаль золотую. Возьмем и я отдам, фамилию только скажи.

Мяч, #####, попадает в руку. За воротами стоит, #####, который глазами своими ничего не видит. За воротами люди говорят рука, Бурко говорит рука. #####, какие ######, #####. Лучше бы без судей играли, #####. Отвечаю, было бы лучше.

Зрители ведь свистят. Что это значит? Сама игра нормальная. И у «Шахтера» моменты были. Временами равная игра. Но пенальти чистый, #####, в руку мяч попал. Еще и офсайд спустя две минуты поднимает. Зрители свистят, они же лучше видят все. В #####, #####!» – заявил Кисляк.

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк после матча с «Шахтером» (1:1) эмоционально высказался в адрес судей.
 
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