Сергей Кисляк: «Дай этому боковому, #####, медаль золотую»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского Сергей Кисляк после матча с «Шахтером» (1:1) эмоционально высказался в адрес судей.

«Что тебе, #####, сказать? Дай этому боковому, #####, медаль золотую. Возьмем и я отдам, фамилию только скажи.

Мяч, #####, попадает в руку. За воротами стоит, #####, который глазами своими ничего не видит. За воротами люди говорят рука, Бурко говорит рука. #####, какие ######, #####. Лучше бы без судей играли, #####. Отвечаю, было бы лучше.

Зрители ведь свистят. Что это значит? Сама игра нормальная. И у моменты были. Временами равная игра. Но пенальти чистый, #####, в руку мяч попал. Еще и офсайд спустя две минуты поднимает. Зрители свистят, они же лучше видят все. В #####, #####!» – заявил Кисляк.