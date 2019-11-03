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Сергей Кисляк: «Дай этому боковому, #####, медаль золотую»
04.11.2019 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского
«Что тебе, #####, сказать? Дай этому боковому, #####, медаль золотую. Возьмем и я отдам, фамилию только скажи.
Мяч, #####, попадает в руку. За воротами стоит, #####, который глазами своими ничего не видит. За воротами люди говорят рука, Бурко говорит рука. #####, какие ######, #####. Лучше бы без судей играли, #####. Отвечаю, было бы лучше.
Зрители ведь свистят. Что это значит? Сама игра нормальная. И у
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк после матча с «Шахтером» (1:1) эмоционально высказался в адрес судей.
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