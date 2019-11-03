Досадная закономерность. Обзор матча «Волна» — «Лида»

Источник материала: Полесская правда



В этом сезоне форварды «Волны» нечасто балуют болельщиков забитыми мячами — командный список снайперов возглавляют хавбеки Рассолько и Володько. В поединке с «Лидой» отличились сразу оба наших нападающих. Вот только этих двух голов всё равно не хватило для победы.

Гости начали агрессивно и уже к 7-й минуте подали два корнера. В обоих случаях завершающие удары наносил Сидор, но в створ не попал. Спустя всего три минуты пинчане показали, как надо выжимать максимум из ситуации. Водянович выделил пас вразрез Ковалевичу, который, стелясь в подкате, переправил мяч Ибрагимову — легионер «бело-синих» технично пробил в цель мимо вышедшего навстречу голкипера. В середине тайма соперники обменялись опасными моментами. В эпицентре лидского эпизода вновь оказался Сидор, головой замыкавший навес Ходенкова со стандарта — опять мимо ворот. Великолепный шанс был и у Гайдамака. Получив пас от Ковалевича, полузащитник «Волны» сходу пальнул с десяти метров — увы, мяч взмыл выше перекладины. Перед антрактом Куцепалов (один из самых активных в составе «красно-белых» в первом тайме) опасно выстрелил с двадцати метров — Лецко в броске вытянул мяч из правого нижнего угла.

Во второй половине встречи «Лида» действовала значительно активнее. Остроты атакам гостей добавили вышедшие на замену и освежившие фланги Пасевич и Леонович. Последний, кстати, вскоре имел возможность забить, но его удар в упор с угла вратарской площади отразил Лецко. Чуть раньше Гайдамак целил примерно с той же точки, что и Куцепалов, только в другой угол — Щербаченя отбил, а Михальцову не хватило какого-то мгновения, чтобы успеть на добивание.

Играющие между собой обычно весьма результативно «Волна» и «Лида», казалось, на этот раз обойдутся минимальным счётом. Но не тут-то было. В течение шести минут мяч ещё трижды побывал в сетке ворот. Причём, каждый раз после розыгрыша стандартного положения. Очередной угловой гостей стал голевым. Леонович прямо с отметки закрутил мяч в дальний верхний угол. Не прошло и двух минут, как после навеса Костючика со штрафного Невдах и Михальцов поочерёдно безуспешно пытались добить мяч, отбитый Щербаченей. Успешной стала третья попытка — Азерский бабахнул над голкипером. Увы, это было ещё не всё. Пинчане не удержали с таким трудом добытый перевес в счёте. После подачи десятого корнера у ворот хозяев Лисица с близкого расстояния поразил цель. Впрочем, и в оставшееся время «Волна» могла ещё вырвать долгожданную победу. Сначала Невдах, выйдя на рандеву со Щербаченей, мощно пробил над перекладиной (хотя, вполне возможно, достаточно было аккуратно покатить мяч в ближний угол), а затем уже Артём Куратник, откликнувшись на навес того же Невдаха, пытался пробить головой с линии вратарской площади (этот эпизод есть в фотоотчёте), но не сумел как следует попасть по мячу.

Результат матча, вроде бы, закономерен и в то же время крайне досадно упускать викторию, дважды по ходу матча ведя в счёте.

По информации пресс-службы ФК «Волна-Пинск» .

Фото пресс-службы ФК «Волна-Пинск» .

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