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Брестское «Динамо» написало открытое письмо департаменту судейства и инспектирования АБФФ

04.11.2019 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» написало открытое письмо департаменту судейства и инспектирования АБФФ.

«Футбольный клуб «Динамо-Брест» просит Вас дать комментарии относительно игровых моментов, связанных с судейскими решениями, повлиявших на результат матча «Динамо-Брест» – «Шахтер» 3 ноября 2019 года.

Просим рассмотреть следующие эпизоды:

Гол Хващинского на 24-й минуте в ворота «Динамо-Брест» (возможно положение вне игры на момент передачи).

Падение Хобленко на 29-й минуте матча в результате контакта с игроком «Шахтера» в штрафной площади.

Попадание мяча в руку игрока «Шахтера» Бурко на момент пробития в сторону ворот Гордейчука на 80-й минуте.

Отмена гола Павловца в ворота «Шахтера» на 88-й минуте (положение вне игры)», – говорится в сообщении.

Видео спорных эпизодов можно посмотреть на официальном сайте брестского «Динамо».

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» написало открытое письмо департаменту судейства и инспектирования АБФФ.
 
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