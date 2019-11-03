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КДК отказался сокращать Гуренко пятиматчевую дисквалификацию

04.11.2019 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу, 1 ноября, в Доме футбола прошло заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.

Одним из вопросов заседания стала возможность отсрочки дисквалификации и сокращения срока наказания главного тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко. КДК принял решение отказать коучу «бело-голубых».

Напомним, главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко был дисквалифицирован на пять матчей и получил штраф в размере 50 базовых величин (1275 рублей).

29 сентября в столице прошел матч 23-го тура чемпионата страны «Динамо» Минск – «Шахтер» (1:1). На 43-й минуте Гуренко был удален со скамейки запасных за высказывания в адрес судьи поединка Андрея Василевича и его ассистентов.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 1 ноября, в Доме футбола прошло заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
 
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