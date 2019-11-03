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КДК отказался сокращать Гуренко пятиматчевую дисквалификацию
04.11.2019 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу, 1 ноября, в Доме футбола прошло заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
Одним из вопросов заседания стала возможность отсрочки дисквалификации и сокращения срока наказания главного тренера минского
Напомним, главный тренер минского «Динамо»
29 сентября в столице прошел матч 23-го тура чемпионата страны «Динамо» Минск – «Шахтер» (1:1). На 43-й минуте Гуренко был удален со скамейки запасных за высказывания в адрес судьи поединка Андрея Василевича и его ассистентов.
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В пятницу, 1 ноября, в Доме футбола прошло заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
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