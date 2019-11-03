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«Аталанта» – «Манчестер Сити». Бригада Кульбакова обслужит матч
04.11.2019 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче группового раунда Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет дома с
Встречу обслужит белорусская бригада арбитров во главе с
Напомним, игра состоится 6 ноября.
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В очередном матче группового раунда Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет дома с «Манчестер Сити».
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