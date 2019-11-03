«Прессбол»: Игрокам брестского «Динамо» грозит наказание за оскорбления в адрес судьи в матче с «Шахтером»

Источник материала: Tribuna.com

Во вторник в АБФФ состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков брестского «Динамо» в матче с солигорским «Шахтером» (1:1), сообщает «Прессбол».

Отметим, что ранее «Динамо» написало открытое письмо департаменту судейства и инспектирования по поводу игровых моментов, связанных с судейскими решениями.

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