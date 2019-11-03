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«Прессбол»: Игрокам брестского «Динамо» грозит наказание за оскорбления в адрес судьи в матче с «Шахтером»
04.11.2019 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во вторник в АБФФ состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков брестского «Динамо» в матче с солигорским «Шахтером» (1:1),
Отметим, что ранее «Динамо»
Судьей в игре Бреста и «Шахтера» были недовольны все: игроки пытались показать повтор «руки» на телефоне, трибуны свистели
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«Прессбол»: Игрокам брестского «Динамо» грозит наказание за оскорбления в адрес судьи в матче с «Шахтером»
Во вторник в АБФФ состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков брестского «Динамо» в матче с...
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