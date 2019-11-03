ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прессбол»: Игрокам брестского «Динамо» грозит наказание за оскорбления в адрес судьи в матче с «Шахтером»

04.11.2019 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Во вторник в АБФФ состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков брестского «Динамо» в матче с солигорским «Шахтером» (1:1), сообщает «Прессбол».

Отметим, что ранее «Динамо» написало открытое письмо департаменту судейства и инспектирования по поводу игровых моментов, связанных с судейскими решениями.

Сергей Кисляк: «Дай этому боковому, #####, медаль золотую»

Судьей в игре Бреста и «Шахтера» были недовольны все: игроки пытались показать повтор «руки» на телефоне, трибуны свистели

Судьи извинились перед Брестом, босс «Динамо» задумался, стоит ли вкладываться в футбол, тренеры «Шахтера» прощались с Беларусью

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник в АБФФ состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков брестского «Динамо» в матче с...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» готов предложить за Стерлинга 70 млн фунтов и Бэйла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика