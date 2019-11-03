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Чепа о повторе на телефоне: «А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз»
04.11.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа поделился мнением о том, что игроки брестского
– Если не хотите комментировать действия судей матча «Динамо-Брест» –
– А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз. Они хотят показать телефон судье, тот посмотрит и на этом основании примет решение? По-моему, такое поведение игроков – это позор.
– Зато на повторе можно рассмотреть эпизод с нескольких ракурсов.
– То есть, по-вашему, нормально взять телефон и так поступать?
– Нет, не считаю это нормальным. Но это своеобразный VAR, который есть в Европе, а до нас еще не дошел.
– Вы знаете, мнение такое, мягко говоря, спорное. Ведь если бы судья принял решение на основании просмотра повтора на телефоне, думаю, смех был бы на всю
И, кстати, если вы знаете, в новых правилах прописано следующее: если игрок показывает арбитру, что нужно идти посмотреть VAR, то футболисту сразу же предъявляется желтая карточка. Поэтому все поползновения Кисляка, Нехайчика с этим телефоном показывают уровень нашего футбола и лидеров нашего футбола в частности. Это их не красит, – сказал Чепа.
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа поделился мнением о том, что игроки брестского «Динамо» пытались показать повтор эпизода, где...
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