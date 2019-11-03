Чепа о повторе на телефоне: «А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз»

Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа поделился мнением о том, что игроки брестского пытались показать повтор эпизода, где защитник «Шахтера» Игорь Бурко сыграл рукой.

Судьей в игре Бреста и «Шахтера» были недовольны все: игроки пытались показать повтор «руки» на телефоне, трибуны свистели

– Если не хотите комментировать действия судей матча «Динамо-Брест» – , то тогда, может, прокомментируете действия футболистов, которые пытались арбитрам показать на телефоне повтор эпизода, где в штрафной сыграл рукой?

– А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз. Они хотят показать телефон судье, тот посмотрит и на этом основании примет решение? По-моему, такое поведение игроков – это позор.

– Зато на повторе можно рассмотреть эпизод с нескольких ракурсов.

– То есть, по-вашему, нормально взять телефон и так поступать?

– Нет, не считаю это нормальным. Но это своеобразный VAR, который есть в Европе, а до нас еще не дошел.

– Вы знаете, мнение такое, мягко говоря, спорное. Ведь если бы судья принял решение на основании просмотра повтора на телефоне, думаю, смех был бы на всю . Это был бы просто позор.

И, кстати, если вы знаете, в новых правилах прописано следующее: если игрок показывает арбитру, что нужно идти посмотреть VAR, то футболисту сразу же предъявляется желтая карточка. Поэтому все поползновения Кисляка, Нехайчика с этим телефоном показывают уровень нашего футбола и лидеров нашего футбола в частности. Это их не красит, – сказал Чепа.

«Такое поведение игроков – это позор и колхоз». Главный по судьям в АБФФ не считает работу Шимусика в Бресте плохой