Турнир памяти Анатолия Губарева прошел в Несвиже (будет дополнено)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Республиканский турнир по баскетболу среди ветеранов, посвященный памяти тренера Анатолия Губарева состоялся в Несвиже. Соревнования проходили 2-3 ноября в ФСК «Несвиж» (Рудавка).

Победителем соревнований стала команда г. Лиды, обыгравшая минчан (у них второе место), на третьем — несвижская команда ветеранов. «Лучшими игроками турнира» были названы Александр Близнюк (г. Слоним), Роман Тутин (г. Лида), Юрий Боровский (г. Минск), Игорь Проухин и Владимир Василевич (г. Несвиж). Подробности — в следующих выпусках «НН».























































































