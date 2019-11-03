ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В АБФФ разобрали спорные эпизоды в матче «Динамо» Брест – «Шахтер»

04.11.2019 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» Брест – «Шахтер».

«Эпизод с рукой произошел на 79-й минуте в матче «Динамо» Брест – «Шахтер». Сильный удар по воротам, и мяч попадает в руку с близкой дистанции. Однако в этом случае рука находится в неестественном положении, отставлена от тела и делает защитника больше. Правильное решение в этой ситуации – 11-метровый удар и желтая карточка защитнику за срыв перспективной атаки.

На 22-й минуте этого же матча был забит гол в ворота «Динамо» Брест. И на повторе мы видим, что забивавший игрок был в правильном положении, поэтому гол был справедливо засчитан.

На 29-й минуте игрок «Динамо» Брест падает в штрафной «Шахтера». Судья, находясь в отличной позиции, правильно продолжил игру после незначительного контакта в единоборстве игроков. Видеоповтор подтверждает правильность решения арбитра.

И еще один момент из матча «Динамо» Брест –«Шахтер» произошел на 89-й минуте. После навеса в штрафную площадь нападающий с близкого расстояния забивает мяч в ворота. Однако в момент передачи партнера он находился в положении вне игры, то есть ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны или мяч, поэтому здесь помощник арбитра верно поднимает флаг, сигнализируя о положении вне игры», – сказал Кузьмин в эфире передачи «Судите с нами».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» Брест – «Шахтер».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Средняя посещаемость матчей 27-го тура чемпионата Беларуси составила 3133 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика