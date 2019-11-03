В АБФФ разобрали спорные эпизоды в матче «Динамо» Брест – «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал спорные моменты в матче «Динамо» Брест – «Шахтер».

«Эпизод с рукой произошел на 79-й минуте в матче «Динамо» Брест – «Шахтер». Сильный удар по воротам, и мяч попадает в руку с близкой дистанции. Однако в этом случае рука находится в неестественном положении, отставлена от тела и делает защитника больше. Правильное решение в этой ситуации – 11-метровый удар и желтая карточка защитнику за срыв перспективной атаки.

На 22-й минуте этого же матча был забит гол в ворота «Динамо» Брест. И на повторе мы видим, что забивавший игрок был в правильном положении, поэтому гол был справедливо засчитан.

На 29-й минуте игрок «Динамо» Брест падает в штрафной «Шахтера». Судья, находясь в отличной позиции, правильно продолжил игру после незначительного контакта в единоборстве игроков. Видеоповтор подтверждает правильность решения арбитра.

И еще один момент из матча «Динамо» Брест –«Шахтер» произошел на 89-й минуте. После навеса в штрафную площадь нападающий с близкого расстояния забивает мяч в ворота. Однако в момент передачи партнера он находился в положении вне игры, то есть ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны или мяч, поэтому здесь помощник арбитра верно поднимает флаг, сигнализируя о положении вне игры», – сказал Кузьмин в эфире передачи « Судите с нами ».