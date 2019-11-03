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Андрей Чепа: «Судите с нами» – это вредная программа, неинтересная. Ни в одной стране мира нет такой программы»

04.11.2019 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа рассказал, что передачу «Судите с нами» закроют после этого сезона.

«Это вредная программа, неинтересная. Ни в одной стране мира нет такой программы, где дается официальная оценка судейских решений. Хоть одна страна есть? Нет. А у нас появилась. В начале года начали вести – получилась какая-то ерунда. Люди воспринимают все не так, как должны. Начинаются звонки: «А вы наш момент не дали, а вы не разобрали тот эпизод». Не мы же выбираем их. Нам дает пресс-служба те эпизоды, которые в интернете больше всего обсуждаются. Но все равно в наш адрес потом летят какие-то обиды. До конца года передача доживет кое-как, а потом не будем ее возобновлять.

Так что лучше за комментарием обратитесь к ветеранам, болельщикам. Они [болельщики] вам расскажут об этих моментах гораздо красочнее, чем я. Хотя правил не знают, но говорить будут. На диване всегда лучше судится и играется», – сказал Чепа.

«Такое поведение игроков – это позор и колхоз». Главный по судьям в АБФФ не считает работу Шимусика в Бресте плохой

 
Теги: Брест
 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа рассказал, что передачу «Судите с нами» закроют после этого сезона.
 
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