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Евенко дисквалифицирован на 3 матча за драку с Жарковым
04.11.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Олег Евенко дисквалифицирован на три матча за свои действия в матче против
Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника
В соответствии с п.4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ на Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Общий срок дисквалификации составит три матча», – говорится в сообщении лиги.
Напомним, в конце первого периода Евенко подрался с нападающим уфимского клуба
По итогам инцидента защитник получил 5 минут штрафа как зачинщик драки и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры.
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