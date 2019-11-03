Евенко дисквалифицирован на 3 матча за драку с Жарковым

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко дисквалифицирован на три матча за свои действия в матче против (1:9).

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника Олега Евенко по п.3.7. (Агрессор в драке) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п.4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ на Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Общий срок дисквалификации составит три матча», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, в конце первого периода Евенко подрался с нападающим уфимского клуба .

По итогам инцидента защитник получил 5 минут штрафа как зачинщик драки и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры.

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