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Евенко дисквалифицирован на 3 матча за драку с Жарковым

04.11.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко дисквалифицирован на три матча за свои действия в матче против «Салавата Юлаева» (1:9).

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Олега Евенко по п.3.7. (Агрессор в драке) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п.4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ на Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Общий срок дисквалификации составит три матча», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, в конце первого периода Евенко подрался с нападающим уфимского клуба Владимиром Жарковым.

По итогам инцидента защитник получил 5 минут штрафа как зачинщик драки и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры.

Защитник минского «Динамо» набросился на игрока «Салавата»: нанес серию ударов и удалился до конца матча

 
 
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Защитник минского «Динамо» Олег Евенко дисквалифицирован на три матча за свои действия в матче против «Салавата Юлаева» (1:9).
 
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