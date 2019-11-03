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Ходасевич о «Судите с нами»: «Ее нужно закрыть. Передача выборочна по тем эпизодам, которые берутся для разбора, что в ней нет никакой объективности»
04.11.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Программу «Судите с нами», про которую Андрей Чепа сегодня
Но при этом, когда Андрей Чепа защищает своих, он, допустим, отмечает такой момент, что игроки вели себя непрофессионально. Они с телефоном там были, нападали на помощников, чуть там не поубивали всех подряд. С одной стороны, да, нужно соблюдать какое-то хладнокровие, в том числе и в пылу борьбы. За это показывают желтые карточки.
Но, с другой стороны, это ведь футбол, это нервы и это судейские моменты, что они доводят до такой точки кипения, а доводят до такой точки кипения потому, что не видят очевидное», – сказал Ходасевич в своем
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Ходасевич о «Судите с нами»: «Ее нужно закрыть. Передача выборочна по тем эпизодам, которые берутся для разбора, что в ней нет никакой объективности»
Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал слова Андрея Чепы о том, что в следующем году АБФФ закроет программу «Судите с нами».
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