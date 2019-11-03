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Ходасевич о «Судите с нами»: «Ее нужно закрыть. Передача выборочна по тем эпизодам, которые берутся для разбора, что в ней нет никакой объективности»

04.11.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал слова Андрея Чепы о том, что в следующем году АБФФ закроет программу «Судите с нами».

«Программу «Судите с нами», про которую Андрей Чепа сегодня сказал, что пора бы уже и закрыть, потому что таких программ нет нигде в Европе, чтобы публично выходили в федерации футбола и обсуждали спорные моменты. Действительно ее нужно закрыть, но не потому, что она уникальна в своем роде, а потому, что она настолько выборочна по тем эпизодам, которые берутся для разбора, что в ней нет никакой объективности. А вопрос судейства – это как раз объективность. С этих позиций ее можно закрыть.

Но при этом, когда Андрей Чепа защищает своих, он, допустим, отмечает такой момент, что игроки вели себя непрофессионально. Они с телефоном там были, нападали на помощников, чуть там не поубивали всех подряд. С одной стороны, да, нужно соблюдать какое-то хладнокровие, в том числе и в пылу борьбы. За это показывают желтые карточки.

Но, с другой стороны, это ведь футбол, это нервы и это судейские моменты, что они доводят до такой точки кипения, а доводят до такой точки кипения потому, что не видят очевидное», – сказал Ходасевич в своем YouTube-канале.

 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал слова Андрея Чепы о том, что в следующем году АБФФ закроет программу «Судите с нами».
 
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