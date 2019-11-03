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Николай Ходасевич: «У нас непрофессиональный чемпионат, у нас по сути нет футбола, чтобы пришел частный капитал»

04.11.2019 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о чемпионате Беларуси.

«Вы никогда не задумывались, почему все наши клубы государственные? Недавно была информация о том, что в нашей стране проживает порядка 7,5 тысяч долларовых миллионеров. Но футбол из них практически никто не поддерживает. У нас первый человек, который пришел, – это Александр Зайцев. Собственно, он сейчас отстаивает интересы клуба, который идет к чемпионству.

Но больше никто не приходит. Вернее, были попытки, но больше никто не приходит. Но вы ведь задумывались почему, да? Человек, который умеет зарабатывать миллионы, никогда не пойдет туда, где все настолько плачевно с точки зрения организации, закона и т.д.

То есть в нашу высшую лигу из этих 7,5 тысяч долларовых миллионеров никто не придет, потому что у нас каждый тур как бог на душу пошлет. Где мы будем играть? Кто нас будет судить? Что за это будет судьям? То есть у нас непрофессиональный чемпионат, у нас по сути нет футбола, чтобы пришел частный капитал и понимал, по каким правилам он играет. То есть постоянно надо доказывать кому-то.

Надо доказывать Андрею Чепе, надо доказывать Юрию Вергейчику, Владимиру Базанову, надо доказывать АБФФ, что мы там что-то хотим или не хотим. И кто это будет доказывать? Этих четких правил нет, а когда они будут, я не знаю, но мысль вам оставляю, что все клубы остаются с господдержкой. Но не та среда, чтобы строить свой бизнес в футболе», – сказал Ходасевич в своем YouTube-канале.

 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о чемпионате Беларуси.
 
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