Первый тренер Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

Источник материала: Tribuna.com

Первый тренер Арины Соболенко Алена Вергеенко считает, что ее экс-подопечная станет первой ракеткой мира.

«Глядя на сегодняшнюю ее игру, на эмоциональное состояние, я вижу, когда она может выигрывать, когда не может выигрывать. Для меня она вообще не поменялась. И, конечно, переживаю, конечно, наблюдаю за каждым ее турниром. Для меня это тоже все волнительно.

Арина всю жизнь удивляла, удивляет и, надеюсь, будет удивлять. Она очень нестандартный человек.

Я думаю, что рано или поздно она станет первой ракеткой мира. У нее все для этого есть», – сказала Вергеенко.