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Николай Ходасевич: «То ли по моей информации, то ли по моим ощущениям, никогда в Солигорске, может, до этого года не хотели никакого чемпионства»

04.11.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич считает, что руководство «Шахтера» до этого года не хотело, чтобы «горняки» одержали победу в чемпионате.

«Почему не получилось у «Шахтера» относительно чемпионата? Пытаются все понять.

Я вам скажу так: то ли по моей информации, то ли по моим ощущениям, никогда в Солигорске, может, до этого года не хотели никакого чемпионства. Ну, не хотели. Ведь чемпионство, это, с одной стороны, только радость, а с другой стороны, ответственность. А ответственность сами понимаете какая. Когда БАТЭ был на полном ходу и регулярно выходил в группой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы было немножко сцыкотно, если бы была возможность потеснить БАТЭ.

И затем людям, которые очень трепетно относятся к публичным каким-то комментариям, залезть на эту первую позицию и дальше быть под огнем критики. И второе-третье место было вполне себе приемлемо, как стабильность проживания в Солигорске», – сказал Ходасевич.

Николай Ходасевич: «Сегодня «Шахтер» уже почти не воспринимается реальным претендентом на чемпионство»

 
 
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