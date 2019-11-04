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Николай Ходасевич: «Если бы любой из судей посмотрел на телефон и принял бы решение поставить пенальти, то это был бы смех на всю Европу. Цирк»

04.11.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о решении арбитра матча «Динамо» Брест – «Шахтер» Виктора Шимусика не смотреть на телефоне эпизод, когда мяч попал в руку защитника «горняков» Игорю Бурко.

Пример для Бурко (да и Бреста тоже): они признались в игре рукой судьям в важные моменты

«Я согласен, что если бы любой из рефери, который обслуживал это встречу посмотрел бы на телефон и принял бы решение поставить пенальти, то это был бы смех на всю Европу. Ну это был бы цирк. Ну мы бы вляпались так, что вообще невозможно... Так что за это стоит поаплодировать.

Там хочется спросить у того, кто был за воротами: парень, ну у тебя было открытое пространство, ты что, не видел эту руку что ли? Это видели все вокруг. Надо было назначить пенальти. Там даже можно было сориентироваться. Не под напором игроков брестского «Динамо», а понять, что что-то не так», – сказал Ходасевич в своем YouTube-канале.

Чепа о повторе на телефоне: «А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз»

 
Теги: Брест
 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о решении арбитра матча «Динамо» Брест – «Шахтер» Виктора Шимусика не смотреть на телефоне эпизод, когда мяч попал...
 
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