Воробей расторг контракт с «Пеликанс»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Павел Воробей покидает финский «Пеликанс».

Хоккеист уже расторг контракт с клубом, где он находился в аренде. За это время 22-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Финляндии, где набрал 4 (1+3) очка, при показателе полезности «+3». Также в его активе 1 (0+1) балл в 6 встречах в Лиге чемпионов.

Напомним, что права на Воробья в КХЛ принадлежат «Автомобилисту».