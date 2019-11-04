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Воробей расторг контракт с «Пеликанс»

05.11.2019 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Павел Воробей покидает финский «Пеликанс».

Хоккеист уже расторг контракт с клубом, где он находился в аренде. За это время 22-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Финляндии, где набрал 4 (1+3) очка, при показателе полезности «+3». Также в его активе 1 (0+1) балл в 6 встречах в Лиге чемпионов.

Напомним, что права на Воробья в КХЛ принадлежат «Автомобилисту».

 
 
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Защитник сборной Беларуси Павел Воробей покидает финский «Пеликанс».
 
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