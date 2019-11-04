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БАТЭ пропустил 4 мяча в матче чемпионата впервые с 2006 года. Дома такого не случалось 17 лет

05.11.2019 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

3 ноября «Ислочь» в гостях одолела БАТЭ (4:2).

Последний раз борисовчане пропускали столь много в июле 2006-го в выездном поединке против минского «Динамо» (2:4).

 А на своем поле получали четыре пробоины и того давнее — в октябре 2002-го от «Белшины» (2:4).

 
 
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