БАТЭ пропустил 4 мяча в матче чемпионата впервые с 2006 года. Дома такого не случалось 17 лет

Источник материала: Tribuna.com

3 ноября «Ислочь» в гостях одолела БАТЭ (4:2).

Последний раз борисовчане пропускали столь много в июле 2006-го в выездном поединке против минского «Динамо» (2:4).

А на своем поле получали четыре пробоины и того давнее — в октябре 2002-го от «Белшины» (2:4).