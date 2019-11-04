Легкоатлета Набокова тренирует Фомичев, спортсмены которого уже трижды попадались на допинге

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Борис Тасман раскритиковал старшего тренера РЦОПа Владимира Фомичева.

«Десять лет назад тренеры из трех регионов Беларуси прислали в «Прессбол» коллективное письмо. Цитируем: «Мы, специалисты легкой атлетики из разных регионов Беларуси, вынуждены обратиться к вам по поводу вопиющей ситуации, сложившейся в белорусских прыжках в высоту. Тренер Республиканского центра олимпийской подготовки Владимир Фомичев настойчиво разрушает давно созданные «кусты» развития нашего вида легкой атлетики в городских и областных ДЮСШ, УОРах, ШВСМ, где есть традиции и знающие специалисты…

Как ему доверяют подготовку спортсменов высокого уровня? Сколько можно разрушать души и тела молодых людей, подрывать региональные центры развития прыжков в высоту, наносить ущерб коллегам и местным спортивным учреждениям, в которых они трудятся?..

Невыносимо далее терпеть ситуацию, когда один зарвавшийся тренер всеми правдами и неправдами обирает своих коллег и губит спортсменов».

В письме назывались имена атлетов, которых Фомичев увел у коллег, и последствия работы под его началом: Александр Иванов из Могилева (тяжелая травма и окончание карьеры), Алексей Лесничий из Новополоцка (допинговая дисквалификация и финиш карьеры), Елена Иванова (допинговая дисквалификация, окончание карьеры), Александр Плиско (травма позвоночника) и Алеся Герасимова из Витебска, Алеся Блашкевич из Гродно...

С тех пор мало что изменилось. 71-летний Фомичев теперь уже старший тренер РЦОПа. Недавно от него ушла Елизавета Симанович, пропустившая больше года из-за тяжелой травмы. Про Набокова вы уже знаете. Его возможная дисквалификация может стать четвертой в допинговой «коллекции» Фомичева. Есть ли еще в Европе страна, в которой практикует тренер с таким послужным списком?!

Нынешний инцидент, к которому причастен Фомичев, наглядно демонстрирует: тренеры, десятилетиями работавшие по допинговой технологии, продолжают идти по опасной тропе. Тем более их никто не останавливает, а при случае — поощряют. Иванова и Набоков с разницей в 12 лет погорели на одном и том же — фуросемиде», – написал Тасман.