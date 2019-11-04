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Алим Селимов: «Как-то смотрел протокол матча «Слуцк» – БАТЭ и заметил дисквалифицированного на 5 матчей Веремко. Так было найдено нарушение регламента со стороны БАТЭ»

05.11.2019 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал, как обнаружил нарушение со стороны БАТЭ, когда клуб включил в заявку на матч дисквалифицированного Сергея Веремко.

– Недавно вы сказали интересную фразу: «Считаю, что в 2017 году минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси». На чем основаны ваши слова?

– Не совсем понимал наш регламент и работу федерации по этой части. После каждого матча я собирал протоколы всех поединков, мне было интересно, кто в составе, кто вышел, кто был в запасе. И как-то утром, придя на работу, смотрел протокол матча «Слуцк» – БАТЭ и заметил там интересную деталь. Дисквалифицированный на пять матчей Сергей Веремко оказался в заявке. Достаю из стола регламент чемпионата, читаю, оказывается, не имел права находиться даже в запасе. Звоню Кириллу Малееву, тогдашнем юристу клуба, по внутреннему телефону и говорю, чтобы он запустил процесс – так было найдено нарушение регламента со стороны БАТЭ.

Анатолий Капский был, конечно, в ярости. Мы друг другу по телефону высказали все, что думаем друг о друге, в выражениях не стеснялись. После этого больше не созванивались. И, честно говоря, до сих пор чувствую за собой вину. Я намного младше Капского, и в силу своего воспитания должен был первым позвонить и как-то уладить конфликт. Очень сожалею, что не успел этого сделать, – сказал Селимов.

«Не то, что считаю Чижа врагом, но сейчас он мне не товарищ и никогда им больше не станет». Селимов – о работе в двух «Динамо»

 
 
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Бывший генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал, как обнаружил нарушение со стороны БАТЭ, когда клуб включил в заявку на матч...
 
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