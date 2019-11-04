Шикавка не провел ни одного матча за «Ларису» в этом сезоне

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Евгений Шикавка снова не попал в заявку на матч чемпионата Греции.

В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за клуб.

Последний раз Шикавка выходил на поле 11 июня в матче за сборную против Северной Ирландии.

Отметим, что в текущем сезоне белорус лишь однажды попал в заявку «Ларисы» на матч.

После 9-и туров «Лариса» на 6-м месте в чемпионате Греции .