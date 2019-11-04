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Шикавка не провел ни одного матча за «Ларису» в этом сезоне
05.11.2019 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Евгений Шикавка снова не попал в заявку на матч чемпионата Греции.
В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за клуб.
Последний раз Шикавка выходил на поле 11 июня в матче за сборную против Северной Ирландии.
Отметим, что в текущем сезоне белорус лишь однажды попал в заявку «Ларисы» на матч.
После 9-и туров «Лариса»
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Белорусский нападающий Евгений Шикавка снова не попал в заявку на матч чемпионата Греции.
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