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Николай Ходасевич: «Предположу, что после такого сезона в прежние времена, наверняка, Алексея Багу не увольняли бы»

05.11.2019 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации в БАТЭ.

«Мы смотрим за историей. Я очень уважительно отношусь к БАТЭ за то, что он сделал на протяжении долгого времени в белорусском футболе, насколько он перевернул сознание. Я уважительно буду относиться к этому всегда, потому что с этим я прожил. От того, как наши клубы ужасно выступали в еврокубках, до того, как один клуб перевернул нашу галактику и забрался в групповой раунд Лиги чемпионов. Вас я тоже попрошу уважительно относиться к Борисову. Понятно, что сейчас меняется чемпион.

Все задают вопрос: что с БАТЭ сейчас и что будет завтра? Главная причина – не хватило состава на весь сезон, промах селекции. Кто должен был отвечать за селекцию? Мы не знаем. Кто рекомендует, кто принимает последнее решение, есть ли там селекционный отдел. Мы этого не знаем. Захарченко уже вроде как не в БАТЭ, Виталий Родионов уходит. Вроде Алексей Бага зимой тоже уходит. Что это? Грубо сказать, что это чистка, это не чистка. Это стечение обстоятельств, когда невозможно коллегиально принимать решения. Не столько проблема в селекции, а в этой перезагрузке, которая приводит к тому, что в БАТЭ все меньше борисовских людей. А на этом БАТЭ раньше только и держался.

Предположу, что после такого сезона в прежние времена, наверняка, Алексея Багу не увольняли бы. Нужно было бы искать другие ошибки и становиться сильнее», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации в БАТЭ.
 
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