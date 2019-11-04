ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десять медалей выиграли белорусы на ЧЕ по спортивной акробатике

05.11.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Десять медалей завоевали белорусы по итогам чемпионата Европы по спортивной акробатике, который проводился в израильском Холоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Десять медалей выиграли белорусы на ЧЕ по спортивной акробатике

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

В заключительный день состязаний победители II Европейских игр Артур Беляков и Ольга Мельник заняли второе место в финале динамического упражнения. Гомельчане Артем Ященко и Алексей Заяц выиграли бронзу в балансовом упражнении мужских пар.

Ранее два серебра завоевали в стартах смешанных пар белорусы Константин Евстафеев и Ольга Касьян. В динамическом упражнении женских групп бронзовую медаль завоевали Анна Кацуба, Кристина Лишова и Дарья Иванютенко, а среди мужских пар на третью ступень пьедестала поднялись Максим Маркевич и Олег Михалевич.

В динамическом упражнении среди юниоров на высшую ступень пьедестала поднялись белорусы Илья Фоменков и Виктория Ахотникова. В младшей возрастной группе вновь отличились Полина Куновская и Алена Траулько, завоевавшие бронзу в балансе. Ранее на их счету уже значились серебро в многоборье и бронза в динамическом упражнении.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десять медалей завоевали белорусы по итогам чемпионата Европы по спортивной акробатике, который проводился в израильском Холоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вторая половина группового этапа футбольной Лиги чемпионов стартует сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика