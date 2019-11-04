ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольга Хижинкова: «Радьков не скрывал, что одна из причин моего приглашения в «Динамо» – желание создать информационный шум»

05.11.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала о том, как оказалась в клубе.

- Сколько тебе понадобилось времени, прежде чем принять предложение брестского «Динамо»?

– Вообще, я сразу сказала категоричное «нет» (улыбается). Несмотря на то, что у меня за плечами был опыт работы в пресс-службе и журналистское образование, понимала: спорт ошибок не прощает. Осознавала, что придется полностью погрузиться в футбол, за которым ранее следила достаточно поверхностно. Конечно, знала основные новости чемпионата Беларуси, победителей Лиги чемпионов, но не более.

- Что помогло сменить твое категоричное «нет» на «да»?

– Меня приглашал на работу Витя Радьков (экс-директор по развитию «Динамо-Брест». – Прим.). И он выразил полную поддержку и готовность помогать в рабочих ситуациях. Подчеркивал, что верит в меня как в специалиста и человека, способного разобраться со спецификой работы и вникнуть в ее суть. Плюс я не удержалась от соблазна посоветоваться с друзьями из большого спорта. Они тоже выразили уверенность, что у меня получится.

- Не боялась, что тебя зовут на эту должность, чтобы хайпануть: новый пресс-секретарь – «Мисс Беларусь». Звучит классно.

– А Витя как опытный пиарщик и не скрывал, что одна из причин моего приглашения – желание создать информационный шум и привлечь интерес публики. Одна из, но не единственная, – сказала Хижинкова.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала о том, как оказалась в клубе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок ФИБА. «Цмокi» в гостях у «Киева»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика