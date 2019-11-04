Ольга Хижинкова: «Радьков не скрывал, что одна из причин моего приглашения в «Динамо» – желание создать информационный шум»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-атташе брестского Ольга Хижинкова рассказала о том, как оказалась в клубе.

- Сколько тебе понадобилось времени, прежде чем принять предложение брестского «Динамо»?

– Вообще, я сразу сказала категоричное «нет» (улыбается). Несмотря на то, что у меня за плечами был опыт работы в пресс-службе и журналистское образование, понимала: спорт ошибок не прощает. Осознавала, что придется полностью погрузиться в футбол, за которым ранее следила достаточно поверхностно. Конечно, знала основные новости чемпионата Беларуси, победителей Лиги чемпионов, но не более.

- Что помогло сменить твое категоричное «нет» на «да»?

– Меня приглашал на работу Витя Радьков (экс-директор по развитию «Динамо-Брест». – Прим.). И он выразил полную поддержку и готовность помогать в рабочих ситуациях. Подчеркивал, что верит в меня как в специалиста и человека, способного разобраться со спецификой работы и вникнуть в ее суть. Плюс я не удержалась от соблазна посоветоваться с друзьями из большого спорта. Они тоже выразили уверенность, что у меня получится.

- Не боялась, что тебя зовут на эту должность, чтобы хайпануть: новый пресс-секретарь – «Мисс Беларусь». Звучит классно.

– А Витя как опытный пиарщик и не скрывал, что одна из причин моего приглашения – желание создать информационный шум и привлечь интерес публики. Одна из, но не единственная, – сказала Хижинкова.