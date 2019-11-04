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Ольга Хижинкова: «Радьков не скрывал, что одна из причин моего приглашения в «Динамо» – желание создать информационный шум»
05.11.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-атташе брестского
- Сколько тебе понадобилось времени, прежде чем принять предложение брестского «Динамо»?
– Вообще, я сразу сказала категоричное «нет» (улыбается). Несмотря на то, что у меня за плечами был опыт работы в пресс-службе и журналистское образование, понимала: спорт ошибок не прощает. Осознавала, что придется полностью погрузиться в футбол, за которым ранее следила достаточно поверхностно. Конечно, знала основные новости чемпионата Беларуси, победителей Лиги чемпионов, но не более.
- Что помогло сменить твое категоричное «нет» на «да»?
– Меня приглашал на работу Витя Радьков (экс-директор по развитию «Динамо-Брест». – Прим.). И он выразил полную поддержку и готовность помогать в рабочих ситуациях. Подчеркивал, что верит в меня как в специалиста и человека, способного разобраться со спецификой работы и вникнуть в ее суть. Плюс я не удержалась от соблазна посоветоваться с друзьями из большого спорта. Они тоже выразили уверенность, что у меня получится.
- Не боялась, что тебя зовут на эту должность, чтобы хайпануть: новый пресс-секретарь – «Мисс Беларусь». Звучит классно.
– А Витя как опытный пиарщик и не скрывал, что одна из причин моего приглашения – желание создать информационный шум и привлечь интерес публики. Одна из, но не единственная, – сказала Хижинкова.
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Ольга Хижинкова: «Радьков не скрывал, что одна из причин моего приглашения в «Динамо» – желание создать информационный шум»
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала о том, как оказалась в клубе.
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