|
SEHA-лига. БГК в гостях у «Еурофарма»
05.11.2019 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БГК им. Мешкова проведет матч SEHA-лиги.
SEHA-лига
Еурофарм (Сев. Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь)
5 ноября, 21.00
Группа «B»: Веспрем (Венгрия) – 12 очков (5 игр), Загреб (Хорватия) – 9 (4), Еурофарм (Северная Македония) – 9 (5), БГК им. Мешкова (Беларусь) – 6 (5), Спартак (Москва, Россия) – 3 (4), Металопластика (Сербия) – 3 (5).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня БГК им.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)