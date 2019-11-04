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SEHA-лига. БГК в гостях у «Еурофарма»

05.11.2019 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК им. Мешкова проведет матч SEHA-лиги.

SEHA-лига

Еурофарм (Сев. Македония) – БГК имени Мешкова (Беларусь)

5 ноября, 21.00

Группа «B»: Веспрем (Венгрия) – 12 очков (5 игр), Загреб (Хорватия) – 9 (4), Еурофарм (Северная Македония) – 9 (5), БГК им. Мешкова (Беларусь) – 6 (5), Спартак (Москва, Россия) – 3 (4), Металопластика (Сербия) – 3 (5).

 

 
 
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