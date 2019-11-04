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Кисляк дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 1275 рублей, бресткое «Динамо» оштрафовано на 17850 рублей и другие итоги заседания КДК АБФФ
05.11.2019 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
По итогам матча «Динамо» Брест –
– наказать брестское «Динамо» на сумму 700 базовых величин (17850 рублей) за нарушение статей 77, 79 и 90 ДК АБФФ;
– дисквалифицировать полузащитника брестского «Динамо»
– оштрафовать полузащитника брестского «Динамо» Артема Милевского на 25 базовых величин (637,5 рублей) за нарушение статьи 100 ДК АБФФ;
– предупредить главного тренера брестского «Динамо»
– наказать «Шахтер» на сумму 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи 71 ДК АБФФ.
Выписка из ДК АБФФ
Статья 70-1: Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча.
Статья 71: Недостойное поведение футбольного клуба (команды).
Статья 77: Скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча.
Статья 79: Бросание зрителями пиротехнических изделий до, во время и после матча на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.
Статья 90: Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе.
Статья 100: Иные нарушения.
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Кисляк дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 1275 рублей, бресткое «Динамо» оштрафовано на 17850 рублей и другие итоги заседания КДК АБФФ
Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
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