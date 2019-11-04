Наши спортсмены – гордость Минщины!

В г.Будапеште (Венгерская Республика) в период с 28 октября по 3 ноября проходил чемпионат мира по борьбе греко-римской и вольной среди молодежи.
Спортсменами Минской области завоевано 5 наград:
- Александр Леончик – стал обладателем серебряной награды по борьбе греко-римской в весовой категории 67 кг;
- Дмитрий Каминский – бронзовый призер по борьбе греко-римской в весовой категории 97 кг;
- Максим Негода – бронзовый призер по борьбе греко-римской в весовой категории 63 кг;
- Кирилл Маскевич – бронзовый призер по борьбе греко-римской в весовой категории 87 кг;
- Денис Хроменков – бронзовый призер по борьбе вольной в весовой категории 97 кг.