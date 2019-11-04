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Наши спортсмены – гордость Минщины!

05.11.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

В г.Будапеште (Венгерская Республика) в период с 28 октября по 3 ноября проходил чемпионат мира по борьбе греко-римской и вольной среди молодежи.

Спортсменами Минской области завоевано 5 наград:

  • Александр Леончик – стал обладателем серебряной награды по борьбе греко-римской в весовой категории 67 кг;
  • Дмитрий Каминский – бронзовый призер по борьбе греко-римской в весовой категории 97 кг;
  • Максим Негода – бронзовый призер по борьбе греко-римской в весовой категории 63 кг;
  • Кирилл Маскевич – бронзовый призер по борьбе греко-римской в весовой категории 87 кг;
  • Денис Хроменков – бронзовый призер по борьбе вольной в весовой категории 97 кг.
 
 
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