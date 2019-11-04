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НБА. «Чикаго» – «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Майами» и другие матчи
05.11.2019 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Буллс» примут «Лейкерс» с уроженцем Чикаго Энтони Дэвисом в составе, «Денвер» дома сыграет с уверенно стартовавшим «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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