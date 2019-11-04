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НБА. «Чикаго» – «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Майами» и другие матчи

05.11.2019 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Буллс» примут «Лейкерс» с уроженцем Чикаго Энтони Дэвисом в составе, «Денвер» дома сыграет с уверенно стартовавшим «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Бостон
Дата проведения
6 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Индиана
Дата проведения
6 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Атланта – Сан-Антонио
Дата проведения
6 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Орландо
Дата проведения
6 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Лейкерс
Дата проведения
6 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Майами
Дата проведения
6 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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