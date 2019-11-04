Лионель Месси: «Моя главная цель – выиграть ЛЧ с «Барсой». «Золотой мяч» не вызов для меня»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе с каталонским клубом.

«Моя мечта – продолжать выигрывать трофеи с «Барселоной». Я хочу вновь выиграть Лигу чемпионов, это вызов для всех нас. Если мы победим в этом турнире, то индивидуальные награды придут сами собой. Я всегда говорил, что личные призы – это не моя цель.

The Best, «Золотой мяч» и «Золотая бутса» не являются вызовами для меня. Приз за лучший гол года – в еще меньшей степени. Если я получу их, то все в порядке, если нет – тоже», – сказал Месси в интервью World Soccer.

Месси выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» четыре раза. В последний раз – в сезоне-2014/15.